Pepe "finta" intervenção cirúrgica e estará como novo em três semanas

Internacional português apresentou-se ontem, segunda-feira, no Olival, depois da participação no Mundial. Foi reavaliado pelo departamento médico e decidido que o tratamento convencional é suficiente.

Pepe não precisa de ser operado ao braço esquerdo que fraturou ao serviço da Seleção Nacional na partida com Marrocos.

O central, de 39 anos, vai realizar um tratamento convencional durante as próximas semanas para debelar o problema no cúbito - osso comprido que forma a parte interna do antebraço - e já estará disponível para a deslocação ao terreno do Casa Pia, a 7 de janeiro.