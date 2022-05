Pepe: "Eu imaginava estar ali com o FC Porto..."

Declarações de Pepe no dia anterior ao FC Porto-Estoril, da última jornada da Liga Bwin, e dos festejos nos Aliados pela conquista do título de campeão

A primeira ida aos Aliados: "É verdade. Na minha primeira passagem pelo FC Porto, os mais velhos falavam muito no balneário, tive a felicidade de poder sair campeão, mas não festejei nos Aliados, na altura festejávamos na varanda do Estádio do Dragão. Fomos campeões em 2020, mas houve a pandemia e não pudemos festejar nos Aliados. Felizmente chegou esse momento, era um sonho meu, queria atingir esse objetivo. Poder sagrar-me campeão nacional é uma grande alegria, tal como poder conhecer esse ambiente de que me falaram tanto durante a minha primeira passagem."

Ida à Câmara Municipal do Porto com a Seleção: "Fomos recebidos pelo presidente da Câmara com a Seleção [após a conquista da Liga das Nações] e eu imaginava estar ali com o FC Porto. Quando fecho os olhos, vem-me isso à cabeça, poder estar ali com os adeptos do FC Porto. Trabalhei muito para que esse dia chegasse. Felizmente, vou poder realizar esse sonho."

Mensagem aos adeptos: "Espero poder ganhar este jogo com o Estoril para poder festejar o título e a vitória com eles no percurso até aos Aliados. Depois de um ano tão difícil, queremos demonstrar que é gratificante poder contar com o apoio deles. Juntos somos muito fortes, esperamos fazer dessa noite algo especial ara todos. Todos merecemos muito."