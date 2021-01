"Pepê está, no mínimo, ao nível do Everton. 20 milhões de euros é um preço normal"

Presidente do Grémio estabelece comparação entre o alvo do FC Porto e o extremo do Benfica.

Para o presidente do Grémio, Pepê está, "no mínimo", ao nível de Everton Cebolinha, extremo que o Benfica contatou ao clube de Porto Alegre no último verão.

Questionado pelo Globoesporte sobre o interesse do FC Porto no extremo de 23 anos, Romildo Bolzan Júnior estabeleceu a comparação com o atleta das águias e ainda vincou a "etiqueta" de 20 milhões de euros de Pepê, que considera "um preço normal".

"É o preço normal de um jogador do calibre dele. No mínimo, é um jogador que está ao nível do Everton", afirmou o líder "tricolor", salientando que, até ao momento, não tem em mãos qualquer proposta oficial pelo jogador.

"Eu estou espantado com o excesso de notícias, porque eu não sei nada. Se há tantas notícias assim, creio que o passe do jogador está muito valorizado. A meio do ano houve uma sondagem e uma situação de negócio, mas não aconteceu. Creio que há um desejo profundo e o desejo profundo aumenta o preço, então vamos ver como fica essa questão", acrescentou Romildo Bolzan, salientando ainda que a intenção do Grémio passa por manter Pepê até às decisões da Taça do Brasil:

"Nós vamos fazer todo o esforço, se houver proposta, porque nós não temos proposta para avaliar, essa é que é a verdade. Ma, se efetivamente acontecer, nós queremos que o Pepê continue connosco até ao último momento da Copa do Brasil", rematou o presidente "gremista".

O Grémio vai disputar a final da prova - a duas mãos - frente ao Palmeiras de Abel Ferreira, a 3 e 10 de fevereiro.