Pepe está de regresso para as decisões e foi convocado para o jogo com o Arouca

Capitão está de volta aos convocados do FC Porto depois da lesão sofrida ao serviço da Seleção. Esta noite ainda começará no banco. Uma semana depois de ter sido operado, o internacional português está de volta às opções. Conceição, porém, já confirmou o mesmo onze do Casa Pia: ou seja, Fábio Cardoso e Marcano serão os centrais.

Uma semana depois da intervenção cirúrgica que teve como objetivo "melhorar a consolidação óssea da fratura" do antebraço esquerdo, Pepe está de volta aos convocados do FC Porto, apurou O JOGO. O capitão seguiu para estágio com os companheiros, na habitual unidade hoteleira usada pelos portistas, e esta noite vai sentar-se no banco de suplentes.

O mais recente boletim clínico ainda colocava o central em trabalho de ginásio, mas após uma reavaliação do departamento médico foi dado como apto para a competição. Contudo, como está sem jogar há um mês, ainda será cedo para o lançar de início.

Além disso, a dupla composta por Fábio Cardoso e Marcano tem dado boa conta do recado e vai manter-se na receção ao Arouca. Aliás, todo o onze será o mesmo que empatou com o Casa Pia. Apesar do resultado, Conceição garantiu, na conferência de Imprensa de antevisão, que não fará alterações iniciais. "A confiança é total e gestão não haverá porque vai jogar exatamente a mesma equipa que jogou no Jamor, excetuando o guarda-redes, que é o Cláudio Ramos. Eu nunca faço isto, faço-o pela primeira vez", atirou o treinador do FC Porto.

Voltando a Pepe, foi ao serviço de Portugal que sofreu uma fratura do cúbito do braço esquerdo durante o jogo com Marrocos, que ditou o afastamento do Mundial. O central foi submetido a três semanas de tratamento conservador, mas acabou por necessitar de uma pequena cirurgia, que teve lugar no Hospital de Santa Maria, para consolidar os ossos. Conceição recebe, assim, um "reforço" importante numa altura em que o calendário vai apertar e com muitas decisões, entre elas a da Taça da Liga.

O FC Porto-Arouca, dos oitavos de final da Taça de Portugal, joga-se a partir das 20h45 desta quarta-feira.