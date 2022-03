Pepê, jogador do FC Porto

Jogador brasileiro concorre à distinção juntamente com Soucek, do West Ham, Pedri, do Barcelona, e Boga, da Atalanta.

O golo de Pepê frente ao Lyon, no empate entre o FC Porto e o emblema francês, 1-1, na quinta-feira, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, está nomeado para melhor golo da semana competição.

