Pepe em contrarrelógio para o Mundial: últimos sinais da recuperação são positivos

Central ainda não treina com bola a cinco dias de Fernando Santos revelar a convocatória, mas levanta o dedo a pedir vez. Quase um mês depois de se ter lesionado, o internacional português está numa corrida contra o tempo. Últimos sinais são positivos e uma das quatro vagas para centrais devem ser para o portista.

A cinco dias de Fernando Santos revelar a convocatória final para o Mundial do Catar e praticamente um mês depois de se ter lesionado, Pepe ainda não treina com bola no Olival, mas mantém a esperança de estar entre os eleitos do selecionador nacional.

O primeiro jogo de Portugal na competição é apenas a 24 deste mês (frente ao Gana), o que ainda dá uma margem de duas semanas para a recuperação do experiente defesa, que, à porta dos 40 anos, espera poder participar no seu quarto Mundial.