Pepe eleito para o Onze do Ano da Liga Bwin

Votação dos capitães e treinadores da competição

O defesa-central Pepe é o terceiro jogador conhecido do onze do ano da Liga Bwin, por votação dos capitães e treinadores da competição.

O capitão do FC Porto tem, para já, a companhia do colega Diogo Costa na baliza e do sportinguista Pedro Porro na lateral direita.

Pepe, campeão nacional, atuou acumulou 1962 minutos na competição, nos quais apontou um golo e uma assistência. Conseguiu ainda 138 recuperações de bola, segundo dados da Liga.