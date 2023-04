"Pepe efetuou mais uma exibição de respeito, assim como o Galeno e o Grujic"

A opinião de Marta Massada, médica e adepta do FC Porto, a O JOGO sobre o triunfo dos dragões em casa do Benfica, na ronda 27 do campeonato.

"Este jogo mostrou, mais uma vez, a hegemonia do FC Porto na casa do maior rival e muito porque se jogou como Sérgio Conceição quis jogar: sempre como equipa pragmática, objetiva, à procura da vitória e isso deixa-me muito orgulhosa.

O treinador foi obrigado a realizar algumas alterações, devido aos problemas físicos de um ou outro jogador, mas realizou-as de forma eficiente, quase automática, ficando novamente a ideia de que as rotinas estão bem entranhadas nesta equipa, que teve em Pepe um jogador muito importante. O nosso capitão efetuou mais uma exibição de respeito, assim como o Galeno e o Grujic, mas o destaque vai por inteiro para Sérgio Conceição, porque é o treinador, é quem lidera esta equipa e foi quem montou esta forma pragmática e objetiva de jogar.

A diferença para o primeiro lugar do campeonato é agora de sete pontos, mas não se traduz no confronto direto entre as duas equipas. O FC Porto jogou mais e conseguiu descaracterizar o jogo do Benfica, que enfrentou muitas dificuldades. No entanto, o campeonato está perto do fim e é muito complicado dar a volta. Mesmo assim, estando agora mais aberto e sendo o adepto portista aquele que acredita e vibra com estas vitórias, vamos acreditar até ao fim. Uma nota final para aquele fora de jogo tirado ao Galeno, no final da primeira, que, para mim, acaba por ser o momento do jogo. Continuo a achar que a intervenção humana numa tecnologia como o videoárbitro ainda tem muito que se lhe diga. É um aspeto que deve ser revisto e melhorado".