Pepe, capitão do FC Porto, e Varela, que assume o mesmo papel na equipa B, estiveram esta quarta-feira com os capitães das equipas jovens dos dragões. 14 aspirantes a craques, dos 11 aos 19 anos, ouviram os ensinamentos dos mais velhos, mas também houve tempo para serem eles a responder a questões. "Ser capitão no FC Porto" foi o tema da palestra dada no balneário do Dragão.