Pepe e uma marca especial pelo FC Porto: "Significa muito para mim"

Pepe atingiu, frente ao Boavista, a marca os 250 jogos com a camisola do FC Porto. Um número que chega pouco depois de o experiente central renovar contrato com o clube até 2024.

"Significa muito para mim, vou ser grato a este clube para o resto da minha vida. Chegar a esta marca é muito gratificante. É um clube que eu amo, onde fui sempre acarinhado, onde as pessoas tratam-me muito bem", afirmou o internacional português aos meios oficiais do FC Porto.

"O FC Porto deu-me a possibilidade de ser quem sou hoje. Estou muito feliz com estes 250 jogos. Desde o primeiro dia até hoje são momentos de muita aprendizagem", vincou ainda Pepe, focado em "retribuir" dentro de campo. "Sinto-me feliz por fazer parte desta família que é o FC Porto", rematou.