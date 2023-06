Pepê: "É uma coisa que não mexe comigo. O meu foco é o FC Porto"

Pepê garante estar focado no FC Porto e no sonho de representar o Brasil. Mas ainda não decidiu

Três títulos em quatro possíveis e 55 jogos realizados em 2022/23: Pepê dificilmente poderia pedir mais para a última época, na qual só lhe escapou o campeonato. Na memória ficaram "grandes jogos, grandes feitos" e um final de época "muito bom".

A regularidade apresentada no FC Porto fez o nome de Pepê aparecer no bloco de notas de alguns dos mais endinheirados clubes da Europa. De Inglaterra surgiram informações sobre o alegado interesse de Newcastle e Arsenal, mas o extremo afiança que está tranquilo em relação ao futuro. "É uma coisa que não mexe comigo", afirmou. "O meu foco é o FC Porto", acrescentou, de imediato, reiterando que "a época foi muito desgastante, com muito jogos" e que o momento é de recuperar forças para "voltar ainda mais forte".

"Desde pequeno que tenho o sonho de jogar na seleção brasileira. Mas estamos aí, abertos a todas as possibilidades"

O passaporte italiano, que recebeu há pouco mais de uma semana, abre-lhe portas em vários campeonatos e oferece-lhe também a hipótese de alinhar pela "Squadra Azzurra". Contudo, Pepê garante que não pensa muito no país que representará no futuro. "Desde pequeno que tenho o sonho de jogar na seleção brasileira. Mas estamos aí, abertos a todas as possibilidades. Não dá para decidir agora, temos de aproveitar cada momento", explicou. "O meu foco é totalmente no FC Porto, que é onde estou a evoluir e a crescer cada vez mais. Vou manter a minha cabeça aqui e continuar a trabalhar para que possa melhorar cada vez mais", concluiu.

Leia também Braga Salvador não gostou da preparação e do exibição do Braga no Jamor Presidente do Braga enalteceu o terceiro lugar, mas considera que não adianta estar a falar de recordes na história do clube se a equipa acabar a época sem ganhar nada. E quer troféus para 2023/24