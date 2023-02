Pepe: "É um problema da nossa sociedade, que fica atrás de um telemóvel..."

Excertos de uma entrevista de Pepe à Sport TV

Combustível para o FC Porto: "Disse no começo da temporada que íamos ter de sofrer muito e trabalhar bastante para renovar o titulo. Muita gente, muitos clubes queriam-nos superar. É assim que está a ser. O que posso falar é dentro de campo, com aquilo que posso dar ao meu clube. E é isso que eu e os meus companheiros tentamos fazer. É um problema da nossa sociedade, que fica atrás de um telemóvel tentando menosprezar o trabalho que é feito com muita seriedade."

Menosprezado o trabalho que se faz no FC Porto: "Sim. É uma maneira de nos atacarem. Falo da sociedade... em vez de dar mérito pelo que estamos a fazer, procura sempre outros argumentos. Aqui e acolá pessoas tentam menosprezar o que é feito no FC Porto, com insinuações, das quais eu também fui vítima este ano. Estamos focados, com espírito coletivo muito bom. É normal que os clubes rivais queiram desvalorizar o teu trabalho. O que me entristece é que as pessoas que estão no futebol e passaram pelo futebol tenham comentários, por causa de clubes, ou que nem simpatizam comigo... A mim não me faz tanto mal, porque já estou muito habituado. Agora, a um jovem pode ditar uma carreira ou o sonho de um jogador."