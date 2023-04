Pepe e um "agradecimento especial" a Pinto da Costa: "Deixa-me sem palavras"

Experiente central deixou uma mensagem nas redes sociais no dia seguinte à renovação com o FC Porto.

Um dia depois de ser anunciada a renovação de contrato com o FC Porto, até 2024, Pepe recorreu às redes sociais para deixar vários agradecimentos, entre eles a Pinto da Costa.

"Um agradecimento especial ao presidente que com a sua forte presença, palavras assertivas e inspiradoras deixa-me ainda hoje sem palavras. Obrigado a todos aqueles com quem trabalho diariamente e fazem de mim um melhor profissional. Agradeço ao míster e à sua equipa técnica por acreditarem no meu trabalho. Obrigado aos adeptos deste clube e deste desporto que alimentam esta minha paixão. À minha família que compreende a minha ausência e a minha entrega a esta profissão com respeito e admiração. Obrigado!", pode ler-se no Instagram.



"A todos vocês prometo sempre o meu máximo! A história continua...", vincou ainda o experiente central de 40 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepe (@official_pepe)

Internacional português em 133 ocasiões, Pepe prolongou assim uma longa duração ao clube azul e branco, dividida em dois capítulos. O primeiro teve início em 2004/05, quando foi contratado ao Marítimo. As boas exibições de dragão ao peito valeram a Pepe a transferência para o Real Madrid em 2007/08, onde ficou até 2016/17.

Após uma passagem pelo Besiktas, da Turquia, Pepe regressou ao FC Porto, em 2018/19, continuando um percurso de sucesso no futebol português. Venceu quatro campeonatos, três Taças de Portugal, outras tantas Supertaças e uma Taça da Liga, além de uma Taça Intercontinental. No currículo tem ainda três Champions, dois Mundiais de Clubes e uma Supertaça Europeia pelo Real Madrid, clube pelo qual foi três vezes campeão espanhol.

Pepe, campeão europeu por Portugal em 2016, é um habitual titular na equipa de Conceição, com 28 jogos realizados esta época.