"Pepê e Taremi no banco? Não escolho pelo nome ou pelos minutos que têm"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo por 3-1 em Chaves, na 23.ª jornada da Liga Bwin.

Pepê e Taremi no banco: "Ando a algumas semanas a fazer mexidas. Vou fazer uma analogia com as festas aqui em Trás dos Montes. Aqui toca-se muito bombo, e é necessário tocar bombo. Nesse sentido, foi o 11 inicial que me dava mais garantias para que dentro dessa festa que não era na ópera, os jogadores me dessem garantia de fazer jogo conseguido, competente, onde tínhamos de trabalhar muito, e depois obviamente com a qualidade individual sair a tal nota artística. Foi o que aconteceu. Fiquei muito satisfeito com os dois jogadores que jogaram na frente, porque trabalharam muito, ambos fizeram um golo, fico muito contente. Escolho sempre em função da semana de trabalho. O Pepê não fez um treino com um problema no pé. Tenho de ver os jogadores que me dão mais garantias pelo treino, não pelo nome ou pelos minutos que têm. Os jogadores que ficam no banco têm de acrescentar alguma coisa e foi o que aconteceu. Escolhi em função do que achava que seriam as dificuldades do jogo e onde nós poderíamos e deveríamos criar dificuldades ao Chaves. Assim foi, fico muito feliz pelo comportamento dos jogadores nesse sentido."

A oito pontos da frente. A que o FC Porto tem de se agarrar? "Tem de se agarrar ao trabalho diário e ao que é a nossa postura desde que entrámos aqui. Equipa técnica e jogadores. Sempre com o máximo de dedicação e ambição diariamente para sermos uma equipa melhor e sempre à procura dessa tal perfeição que não existe. Esse é o nosso trabalho. Honrar a história do clube e nossa mentalidade. É isso que fazemos. Olhar para o próximo jogo, o Estoril e assim sucessivamente e em maio fazemos as contas."