Pepe e Sérgio Oliveira estão de volta ao Olival e ficam quatro por chegar

O defesa e o médio, que competiram por Portugal no Euro"2020, apresentaram-se esta segunda-feira no Olival. Conceição conta agora com cinco centrais, enquanto a continuidade de Oliveira é dúbia.

A terceira semana de pré-época do FC Porto arrancou esta segunda-feira com duas novidades: Pepe e Sérgio Oliveira estão de volta ao Olival. O defesa-central e o médio gozaram férias até mais tarde por terem estado ao serviço de Portugal no Euro"2020 e chegam a tempo do estágio no Algarve, cuja partida está agendada para quarta-feira. Trata-se de duas peças importantes na equipa, integrantes do grupo de capitães, mas a continuidade de Sérgio Oliveira ainda está em séria dúvida.

O centrocampista de 29 anos viveu a melhor época da carreira a nível individual, está no ponto mais alto da valorização e a transferência para a Fiorentina, com 20 milhões de euros em cima da mesa, esteve na iminência de se consumar, porém, ficou sem efeito.

O interesse à volta de Sérgio, ou pelo menos as notícias que o colocavam na rota de outros emblemas, esfriaram um pouco entretanto, mas continua a ser um dos jogadores em quem a SAD deposita mais esperanças de uma venda. Afinal, foram 20 golos em 48 partidas, apenas atrás dos 22 de Deco e Zahovic - o máximo que um médio do FC Porto apontou numa temporada - e a entrada no plantel ideal da Liga dos Campeões. Por enquanto, o internacional português fica às ordens de Sérgio Conceição, num meio-campo ainda algo indefinido, em matéria de entradas e saídas.

Quanto a Pepe, vai fazer concorrência a Mbemba, Diogo Leite, Marcano e Fábio Cardoso. Os dois primeiros são outros nomes bem cotados no mercado e pelos quais podem chegar propostas. Entretanto, Kim Min-jae, central sul-coreano do Beijing Guoan, é um alvo que a SAD tem tentado assegurar.

Estão quatro por chegar

O grupo conta a partir desta segunda-feira com 29 jogadores e restam quatro ausentes: Uribe, Díaz e Marchesín, que competiram na Copa América, regressam na próxima semana, enquanto Corona ainda está ao serviço do México na Gold Cup. Na "pior" das hipóteses para o FC Porto, o extremo só fica livre a 3 de agosto.