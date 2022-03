Pepê e os reforços: "Prefiro fazer as malinhas e ir embora", responde Conceição

Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do Boavista-FC Porto, partida da 27ª jornada da Liga Bwin

Sobre Pepê: "O grande problema, que é uma situação que gosto, é que temos e ganhar ou ganhar. Estavam a dizer que houve muita gente a barafustar em relação ao nosso empate em Lyon. Isto vai de encontro ao que estava a dizer. Faço o onze a pensar em ganhar. Quando eu achar que esses reforços estão aptos, dentro de determinadas caraterísticas e por conhecer as dinâmicas da equipa, têm a sua oportunidade. O Rúben Semedo entrou contra o Lyon em casa e não entrou o Fábio Cardoso. Pensar num jogador que chega, porque as pessoas têm expetativas, e pô-lo a jogar por isso eu não faço. Prefiro fazer as malinhas e ir embora"

Falhanço pesou em Vitinha: "Não espero que quando erro a formação e alguma coisa no treino me venham dar carinho ou beijinhos. Não preciso disso. Preciso é de refletir sobre o meu erro e para a próxima fazer melhor."

Vitinha pronto para a Seleção: "Todos os jogadores que estão no FC Porto estão prontos para as seleções, independentemente da nacionalidade. Para jogar no FC Porto, é porque têm capacidade para representar as respetivas seleções. Não é só o Vitinha, são todos. Depois cabe aos selecionadores convocar ou não. Nisso nunca me meti e nem me vou meter nessa guerra. Acredito que seja uma dor de cabeça para o selecionador nacional. Não lhe quero complicar mais a vida."