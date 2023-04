"Pepe é o melhor central da história do futebol mundial. Uma inspiração"

Pepe renovou com o FC Porto até 2024

Palavras do agente Jorge Mendes, citado pelo portal Relevo.

Pepe renovou contrato com o FC Porto até 2024 e a assinatura de um novo vínculo aos 40 anos mereceu destaque em Espanha. O portal Relevo enalteceu o bom momento de forma do internacional português e não deixou passar em claro o sprint de Pepe no jogo de Paços de Ferreira, evitando que o remate de Alexandre Guedes causasse estragos na baliza de Diogo Costa.

Mais: cita o agente Jorge Mendes, que se mostrou rendido à carreira do defesa. "Pepe é o melhor central da história do futebol mundial. Um modelo e uma inspiração", disse.

Internacional português em 133 ocasiões, Pepe prolongou uma longa duração ao clube azul e branco, dividida em dois capítulos. O primeiro teve início em 2004/05, quando foi contratado ao Marítimo. As boas exibições de dragão ao peito valeram a Pepe a transferência para o Real Madrid em 2007/08, onde ficou até 2016/17.

Após uma passagem pelo Besiktas, da Turquia, Pepe regressou ao FC Porto, em 2018/19, continuando um percurso de sucesso no futebol português. Venceu quatro campeonatos, três Taças de Portugal, outras tantas Supertaças e uma Taça da Liga, além de uma Taça Intercontinental. No currículo tem ainda três Champions, dois Mundiais de Clubes e uma Supertaça Europeia pelo Real Madrid, clube pelo qual foi três vezes campeão espanhol.

Pepe, campeão europeu por Portugal em 2016, é um habitual titular na equipa de Conceição, com 28 jogos realizados esta época.