Pepê e o FC Porto: no Brasil confirmam negócio no verão e os valores

Pepê é uma estrela no Grémio

Transferência do jogador do Grémio apenas ficará concluída no próximo mercado.

O interesse do FC Porto em Pepê continua também a ser notícia na imprensa brasileira, agora com a informação de que o negócio está encaminhado para o próximo mercado de verão, taL como O JOGO já tinha adiantado.

De acordo com o site "goal.com", numa informa confirmada pelo "UOL Esporte", o negócio é feito por 15 milhões de euros, com o Grémio a ficar com 20 por cento de uma futura transferência.

Pepê, extremo de 23 anos, leva 14 golos em 51 jogos pelo clube de Porto Alegre. O Zenit, da Rússia, era outro clube igualmente interessado no jogador.