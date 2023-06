Pepe e o FC Porto-Braga: "Nesta altura, já não há nada a esconder no nosso jogo"

Declarações de Pepe sobre a final da Taça de Portugal que este domingo oporá FC Porto e Braga, no Jamor

27 títulos na carreira, que lugar vai ter esta Taça de Portugal?

- Sempre especial, porque é uma Taça importante para o nosso país e para nós como jogadores e clube. Estamos a trabalhar forte para dar uma alegria aos nossos adeptos.

São onze vitórias seguidas do FC Porto, Braga uma derrota nos últimos 14 jogos. Quem está melhor?

- Não vou por aí. É um jogo tão especial, uma final de Taça, espero que a minha equipa esteja bem, que possa estar alegre por disputar a final e que possamos dar alegria aos nossos adeptos.

Todos os jogos como o último, renovou, essa ideia muda de sentido?

- É o último jogo, é uma final e vou dar o máximo de mi m para ajudar os meus companheiros, até porque não sabemos o dia de amanhã. Procuro ser feliz no que faço, dar o máximo em todos os aspetos. Tento viver da melhor forma possível dentro da minha paixão e querer.

O que é o FC Porto tem de ter mais em atenção e que é o que Braga terá de ter atenção?

- Nesta altura já não há nada a esconder no nosso jogo. Somos uma equipa 99 por cento que é pressionante, vamos em busca do adversário. Temos de ter atenção ao equilíbrio sem bola, estamos a trabalhar bem, o míster está a orientar-nos para vários aspetos do jogo que podem acontecer, um deles é o equilíbrio porque o Braga sai bem nas transições. Temos de ter bastante atenção.

