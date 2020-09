Pepe é o Atleta do Ano do FC Porto: "Quando outros diziam que era difícil voltar..."

Pepe, experiente central do FC Porto

Central de 37 anos foi galardoado esta segunda-feira, dia de aniversário do clube azul e branco.

Pepe, central do FC Porto, foi esta segunda-feira galardoado com o Dragão de Ouro de Atleta do Ano.

O internacional português, de 37 anos, recebeu a distinção das mãos de Pinto da Costa, no relvado do Estádio do Dragão, e não escondeu a felicidade e orgulho, ele que já tinha recebido outro Dragão de Ouro em 2006, aquando da primeira passagem pelo clube.

"Tem um sentimento especial, estou muito nervoso, receber o Dragão de Ouro é extremamente gratificante, o reconhecimento daquilo que dou a cada dia pelo clube, um sentimento que não dá para descrever. Agradeço ao presidente, porque deu essa possibilidade de poder voltar ao meu clube, um clube pelo qual tenho muito carinho, a coragem que teve por me trazer de volta a casa, quando outros diziam que era difícil voltar. Poderia ter escolhido outra opção, mas quis este desafio, queria voltar para poder dar o meu contributo no que fosse preciso, dentro e fora de campo. Só tenho de agradecer ao presidente, ao clube, aos companheiros e ao treinador também. Foi um ano difícil, mas conseguimos ser campeões. Vamos voltar a lutar para, quem sabe, podermos festejar todos juntos novamente", assinalou Pepe, estendendo os agradecimentos a "todos os funcionários do clube" e à família, que o apoia "quando as coisas não correm tão bem".