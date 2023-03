Pepe e Marcano: veteranos do FC Porto querem pôr trancas à porta

Procuram bloquear caminho para a baliza após dois jogos a sofrer golos.

A solidez que tem sido demonstrada há meses pela dupla constituída por Pepe e Marcano foi abalada nos últimos dois jogos, mas nem por isso Sérgio Conceição deve abdicar do duo de veteranos, que entra para o jogo de Chaves com uma missão clara: manter a baliza de Diogo Costa a zeros depois dos golos encaixados contra Inter (um) e Gil Vicente (dois).

Na presente temporada, só por uma vez o FC Porto registou uma série de três encontros consecutivos a sofrer. Foi em setembro, na sequência composta por Brugge, Estoril e Braga. A partir daí, acertou agulhas defensivas, de tal forma que a última vez que os guarda-redes foram batidos (Diogo Costa e Cláudio Ramos, no caso) em jogos seguidos remonta a novembro, contra Boavista, para o campeonato, e Mafra, na Taça da Liga. Agora, o foco está em evitar que a permeabilidade de setembro se repita.

No que diz respeito ao rendimento conjunto de Pepe e Marcano, importa dizer que as duas últimas partidas representaram a únicas em que a dupla foi batida de forma consecutiva. Durante as séries supramencionadas, os experientes defesas não formaram dupla. Estiveram, isso sim, de forma alternada em campo, mas com Fábio Cardoso ou David Carmo ao lado. Quanto ao encontro com o Chaves, é de esperar que o capitão, de 40 anos, e o espanhol, de 35, mantenham a titularidade, até para fugir a uma autêntica revolução no quarteto defensivo. Face à mudança forçada no lado direito e à provável alteração à esquerda, Pepe e Marcano funcionam como garantia de estabilidade no setor recuado.