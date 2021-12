Pepê, Grujic e mais quatro ausências no treino do FC Porto antes do Atlético

Cláudio Ramos e Gonçalo Borges, jovem da equipa B, presentes na sessão.

O plantel do FC Porto realizou na tarde desta segunda-feira um treino de preparação para o decisivo encontro com o Atlético, da última jornada da fase de grupos da Champions. Nos 15 minutos abertos aos jornalistas, destaque para as ausências de Grujic e Pepê, assim como as presenças de Cláudio Ramos, guarda-redes que estava a contas com problemas físicos, e Gonçalo Borges, jovem extremo de 20 anos que tem atuado na equipa B.

No que toca a mais ausências, Pepe, Marcano, João Mário e Francisco Conceição, que constavam já no boletim clínico, também não foram vistos no relvado.

Os dragões recebem o campeão espanhol num duelo agendado para as 20h00 de terça-feira. A equipa de Conceição entra em campo no segundo lugar, com cinco pontos, mais um do que espanhóis e Milan.

