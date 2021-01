"Pepe e Loum? É um episódio que não é bonito de se ver, mas que acontece no futebol"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, depois da vitória por 1-0 sobre o Farense.

Ainda sobre o desentendimento entre Pepe e Loum: "Essa liderança é assumida por mim. Obviamente, as coisas resolvem-se dentro da nossa casa. É um episódio que não é bonito de se ver, mas que acontece no futebol. Para resolver a situação, que está praticamente resolvida, estou cá eu e o grupo de trabalho. Não há problema absolutamente nenhum. Preferia que não acontecesse, mas faz parte do futebol."

Mercado de transferências: "Não é o momento para falar do mercado. Temos de estar atentos. Esta situação da pandemia é um problema para todos, que nos tira jogadores em cima do jogo. Mas estamos todos em pé de igualdade e não podemos fazer nada. Tenho um grupo que me dá garantias. Penso que os jogadores que têm entrado e têm menos minutos, estão a dar uma resposta positiva. Estou contente com o grupo todo e nem me vem à cabeça falar de mercado."

Opinião sobre o lance da mão de Corona, em que o Farense pede penálti? "Não vi esse lance, nem vi o pontapé sobre o Marega. Vou ver e analisar para ter uma opinião mais formada."