"Pepe é impressionante. FC Porto fez mesmo uma grande contratação"

Elogios de Jackson Martínez à exibição contra a Juventus, com alguns destaques individuais.

Jackson Martínez acompanha de perto a atualidade do FC Porto e não poupa elogios à equipa, ainda com a vitória (2-1) frente à Juventus bem fresca na memória. O antigo goleador dos dragões comentou a exibição da equipa na primeira mão dos oitavos de final da Champions e destacou alguns dos jogadores de Conceição.

"Não é por ser colombiano, mas Luis Díaz é um jogador que, saído da Colômbia diretamente para a Europa e para um clube com muita exigência, tem feito um excelente trabalho. Corona é dos jogadores mais completos do futebol português, talvez o mais completo, muito hábil. Um jogador que qualquer treinador gostaria de ter. Pepe, para a idade que tem, pela forma como compete, é impressionante. O FC Porto fez mesmo uma grande contratação. Foi alguém que acrescentou maturidade, mas está ao nível dos jovens que fazem muitos quilómetros", mencionou em entrevista à Antena 1.

Jackson referiu ainda Manafá, um jogador que conheceu no Portimonense. "Destaco também Manafá, conheço bem, joguei com ele. Pode dar mais ainda do que tem dado, mesmo que já esteja a correr muito bem", vincou.

O antigo avançado elogiou a forma como o FC Porto conseguiu anular os pontos fortes da Juventus e analisou a segunda mão: marcar primeiro poderá ser o segredo para o sucesso. "Evidente que o jogo foi muito bem planificado e as coisas saíram bem. O FC Porto pressionou alto e marcou dois golos. Com o desgaste, na parte final do jogo, a Juventus assumiu. O FC Porto conseguiu travar as peças mais importantes e alcançou a vitória. Tudo é possível, é possível que o FC Porto passe, mas também é possível que a Juventus consiga o apuramento. Quem estiver em vantagem vai conseguir gerir melhor o jogo. Se o FC Porto conseguir ampliar a vantagem na eliminatória, isso vai ajudar muito na segurança Vai ser um jogo de detalhes. Se a Juventus conseguir marcar, vai criar desconforto ao FC Porto", analisou.