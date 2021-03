Os dois jogadores do FC Porto já não voltaram para a segunda parte do jogo com o Gil Vicente.

Motivos para preocupação no FC Porto a apenas três dias do encontro decisivo com a Juventus, em Turim, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões: este sábado, Pepe e Corona já não subiram ao terreno de jogo para a segunda parte do duelo com o Gil Vicente, devido a lesões.

Os dois jogadores dos dragões, titulares, foram substituídos ao intervalo por Sarr e Luis Díaz, respetivamente.

Pepe apresentou queixas quando o cronómetro marcava cerca de 20 minutos de jogo e Corona chocou de cabeça com Rodrigo, central dos gilistas, aos 41'.

De recordar que Mbemba falhou o jogo deste sábado por estar lesionado e, segundo Sérgio Conceição, é "difícil" que recupere a tempo da Juve.