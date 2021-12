Pepê é baixa no FC Porto depois de acusar positivo à covid-19

Extremo brasileiro já não marcou presença na sessão desta segunda-feira.

Pepê acusou positivo à covid-19 e é, por isso, baixa no FC Porto para o encontro com o Atlético de Madrid, da última jornada da fase de grupos da Champions, que se realiza esta terça-feira no Estádio do Dragão. O extremo, recorde-se, já não marcou presença na sessão desta segunda-feira.

"Está positivo com covid", confirmou Sérgio Conceição na conferência de antevisão do jogo com a equipa espanhola. "Infelizmente para nós é uma situação incontrolável que faz parte do que se está a passar na nossa sociedade. Vai ficar de fora por esse motivo", lamentou.

O extremo brasileiro de 24 anos, cumpre a primeira temporada nos dragões, tendo participado até ao momento em 15 partidas, com um golo marcado.