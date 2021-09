Pepe e as injustiças que quase o levaram a desistir: "Ainda bem que ouvi a minha mãe..."

Em declarações à "Polaris Sports", no primeiro de seis episódios em que vai contar várias histórias que viveu ao longo da carreira, o jogador agradece à mãe o facto de nunca ter desistido de jogar futebol. O defesa portista garante que esteve muito perto de o fazer

Pepe é um dos pilares da formação do FC Porto comandada por Sérgio Conceição. Com 38 anos, o central tem lugar quase cativo no onze dos dragões e vai impressionando com as suas exibições e forma física.

Em declarações à "Polaris Sports", no primeiro de seis episódios em que vai contar várias histórias que viveu ao longo da carreira, o jogador agradece à mãe o facto de nunca ter desistido de jogar futebol. O defesa portista garante que esteve muito perto de o fazer, devido a várias injustiças que via na formação, nomeadamente no Brasil, quando tinha 12 ou 13 anos.

"Comecei a perceber o que estava à minha volta e não gostei de algumas injustiças que via. Vinham amigos meus, do bairro, para poder jogar e não jogavam. O treinador punha outros, porque os pais ajudavam o clube, pagavam o autocarro que nos transportava para o interior nos dias dos jogos", começou por revelar, antes de explicar o importante papel da mãe, Rosilene.

"Fui percebendo que os melhores não estavam dentro de campo, até que fiquei saturado e disse à minha mãe que não queria mais jogar futebol, que ia só estudar. E a minha mãe disse: "Como? Agora? Não, não, não... Já não vais a tempo de desistir. Assumiu, tem de ir até ao final. Por isso, amanhã de manhã vais ter que estar lá a treinar como acontece sempre"", continuou.

"Chorava e dizia que não conseguia, que havia muitas injustiças. Ela disse-me que a vida é mesmo assim, que tinha de lutar sempre, que ninguém me ia dar nada. Disse-me também para falar com os meus amigos e dizer-lhes que eles tinham que continuar a trabalhar. Ainda bem que ouvi a minha mãe. Hoje posso dizer que estou super feliz pela opção que tomei, por me ter tornado no jogador que sou hoje e ter ajudado também Portugal e os clubes por onde passei com o meu trabalho", concluiu Pepe.