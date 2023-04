Pepe e a renovação aos 40 anos: "Procuro ser muito honesto comigo próprio..."

Declarações de Pepe, que renovou contrato com o FC Porto por mais uma temporada, até 2024.

Renovação: "Estou muito nervoso, o presidente falou comigo e é um contrato que significa muito. Significa que muitos poderiam duvidar da minha capacidade mas, apesar dos 40 anos, eu como jogador e pessoa sou muito honesto e devo muito ao FC Porto. Não queria defraudar as pessoas do clube, os treinadores, companheiros e queria agradecer a eles, por me ajudarem a ser melhor a cada dia e ao clube por me fazer melhor pessoa, jogador e pai. Aprendi valores que só quem passou por aqui sabe, que o presidente transmite aos empregados, o que me considero ser, assim como uma pessoa que luta por estas cores e esta região. Onde quer que esteja, vou sempre honrar o FC Porto. Tenho alguns títulos por este clube e todos são especiais, porque é um clube e uma cidade que adoro e espero poder contribuir este ano para mais títulos e ter uma continuidade vitoriosa no próximo ano como a que já estamos a ter neste momento".

Por que renovou por uma época? "Foi o que disse. Eu procuro ser muito honesto comigo próprio e com quem aposta em mim, o clube e o presidente. A minha exigência comigo mesmo é muito grande e para estar num clube como o FC Porto, é preciso ter essa exigência. Se eu acho que consigo ter essa exigência, deixo clara a minha disponibilidade ao presidente e assim foi. Entramos em mais um ano com muitos sonhos e títulos para conquistar e é com esse pensamento que encaro este ano e este final de temporada, com esta paixão e dedicação que tive em toda a minha carreira"