Pepe e a homenagem dos 200 jogos pelo FC Porto: "Lembro-me do escritório nas Antas..."

Declarações de Pepe, defesa do FC Porto, após ser homenageado pelos 200 jogos completados com a camisola dos dragões no último jogo, frente ao Liverpool, na Liga dos Campeões.

Agradecimentos: "Estou muito feliz. Quero agradecer ao presidente [Pinto da Costa] pela oportunidade de vestir esta camisola do FC Porto pois acreditou em mim desde a primeira vez. Lembro-me do escritório nas Antas e disse que aquela ia ser a minha casa. Só tenho de agradecer às pessoas do clube que me proporcionam estar a este nível. E aos adeptos que sempre me acarinhavam."

Alegria: "É gratificante pisar este estádio e dar alegrias aos adeptos e à minha família. Sinto-me muito feliz por este marco na minha carreira e por estar num clube que amo tanto."

Sentimento: "Muito da identidade deste clube, a garra, a determinação, do que é a região, é encarnado pela equipa. Aqui todos são aguerridos e trabalhadores."