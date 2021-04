Pepe e a eliminatória em Sevilha: "No nosso estádio temos as cores..."

Pepe abordou falou na antevisão ao jogo entre FC Porto e Chelsea, agendado para as 20h00 de quarta-feira, em Sevilha.

Motivação: "Motivado aos 38 anos? Claro que sim, caso contrário não acordava todos os dias e vinha treinar com paixão e prazer de estar dentro de campo."

Crença na passagem: "Primeiro, o mérito do nosso treinador faz com que sejamos os primeiros a acreditar na ideia que passa para os jogadores. Hoje em dia não há jogos fáceis. Acreditamos no trabalho que desempenhamos seriamente todos os dias, seguindo ao rigor o que o treinador nos pede. Assim, temos muita probabilidade de ganhar jogos e de passar a eliminatória."

Jogos com o Chelsea em Sevilha: "É sempre bom jogarmos em casa, mesmo que não tenhamos adeptos, faz sempre recordar-nos as cores do estádio, joga-se com isso também. Mas estamos preparados, concentrados, porque não sofrer golos em casa é importante na Champions, nesse sentido estamos focados, mentalizados para fazermos um bom jogo e não sofrer, que é muito importante."