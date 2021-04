Pepe e a conversa com Ronaldo em Turim: "Tu vais ganhar, mas eu passo a eliminatória"

Central do FC Porto conta ao pormenor o curioso diálogo mantido com CR7 durante a segunda mão dos oitavos de final da Champions.

Pepe, central do FC Porto, contou em pormenor a conversa que manteve com Cristiano Ronaldo durante a segunda mão dos oitavos de final da Champions, em Turim. Numa entrevista concedida à TNT Sports Brasil, o defesa contou ao pormenor o diálogo com CR7, numa altura em que teve de ser assistido.

"Abri (fala do golpe que sofreu) e ele a dizer: 'Pepe, Pepe, Pepe, é perigoso. Na cabeça é perigoso'. Ele esteve comigo no Real Madrid e o Casillas colocou-me duas vezes em 'coma'. Agora falo a brincar, mas é assustador. Numa das vezes o Cristiano foi-me visitar, porque viu que a minha situação era grave. Ele disse-me que golpe na cabeça é perigoso. Saí pela lateral e ele disse: "tu vais jogar porque quero ganhar contigo dentro de campo'. Eu respondi: 'OK, tu vais ganhar comigo dentro de campo, mas vou ser eu a passar a eliminatória'. Só que quem gravou só colocou o Ronaldo a falar. Tinha de responder, só que a minha resposta não saiu, estou à espera que saia (risos)", contou.

E assim foi. O FC Porto perdeu por 3-2, após prolongamento, mas seguiu em frente, depois do triunfo por 2-1 no Dragão. Segue-se o Chelsea nos quartos de final, com a primeira mão a ser realizada na próxima quarta-feira, em Sevilha, palco dos dois jogos.