Pepê e a concorrência de Galeno: "Tem vindo a fazer uma grande época"

ENTREVISTA, PARTE III - Pepê viu o concorrente e amigo esforçar-se para ganhar espaço e elogia-lhe o rendimento.

Os 13 golos em 32 jogos fazem desta temporada a melhor de Galeno no capítulo da finalização, empurrando Pepê para outras zonas do terreno ou para o banco de suplentes, como sucedeu nos seis jogos anteriores à final four da Taça da Liga.

Por isso, o ex-Grémio não tem problemas em reconhecer a "grande época" que o concorrente e amigo tem vindo a fazer, garantindo que é mais um motivo para tentar dar sempre mais. "Mas o mais importante é o FC Porto, que está acima de qualquer jogador", vincou.