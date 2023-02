Pepe e a bravura dos 40: figuras do futebol dão os parabéns ao capitão do FC Porto

Central celebra este domingo o aniversário, a jogar ao mais alto nível, algo ao alcance de poucos com a sua idade. E os sinais são de não querer abrandar. Através de O JOGO, Pinto

da Costa, Sérgio Conceição, Fernando Gomes, Pedro Proença, Fernando Santos, Casillas, Quaresma, Carlos Pereira, Fikret Orman e Guilherme Farias deixam mensagens de parabéns.

Kepler Laveran De Lima Ferreira, ou simplesmente Pepe, está de parabéns.

O central do FC Porto chega aos 40 anos e está aí para as curvas, desafiando as leis do futebol, que, por norma, "condenam" os jogadores a meter os papéis para a reforma antes dessa idade.