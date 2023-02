Pepê diz que "só faltou definir melhor" e deixa um elogio: "Um grande jogador"

Brasileiro está confiante na reviravolta da eliminatória no Dragão, frente ao Inter, se a equipa aumentar os níveis de eficácia de remate.

Pepê considerou que o FC Porto "fez um grande jogo" em que criou "oportunidades para marcar" e, por isso, o resultado não o convenceu. "As duas equipas querem a qualificação a todo o custo, mas este é um "jogo" de 180 minutos e temos mais 90 pela frente na nossa casa. Infelizmente, não saímos de Milão com o resultado que queríamos, mas fizemos um grande jogo", referiu em declarações à ESPN, apontando o caminho para o sucesso no jogo de volta.

"Só falta definir melhor no último terço, porque sabemos da qualidade que temos. Neste jogo, criámos oportunidades e faltou o detalhe de finalizar bem. Temos esperança, vamos trabalhar para ir atrás da qualificação em nossa casa", insistiu, destacando a "união" do grupo e a qualidade de Uribe. "É um grande jogador, alguém que nos ajuda muito dentro do campo", referiu.

O Inter, recorde-se, venceu em casa o FC Porto por 1-0 na primeira mão dos oitavos de final da Champions, golo de Lukaku nos minutos finais. A segunda mão é no dia 14 de março.