Pepe disse que Diogo Leite seria uma referência: "Vindo de quem vem..."

ENTREVISTA, PARTE I - A atravessar uma boa fase no Union Berlin, Diogo Leite garante, em entrevista a O JOGO, sentir-se bem no clube, mas não se compromete com nada em relação ao futuro. Elogios de Pepe retribuídos à mesma escala.

Jogador em evidência no primeiro terço da temporada na Alemanha, Diogo Leite olha para o presente com entusiasmo e assegura, em entrevista a O JOGO, que a saída do Braga e a dispensa da pré-época do FC Porto no passado recente não o afetaram. O Union Berlin tem a opção de transformar o empréstimo até junho numa transferência definitiva a troco de 7,5 milhões de euros, mas o central garante nada saber sobre o futuro.