Pepe disponível para o FC Porto-Sporting

Providência cautelar do Tribunal Central Administrativo do Sul apresentada pelo FC Porto foi aceite

Pepe pode, afinal, ser opção para o FC Porto-Sporting, partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal que terá início, esta quinta-feira, a partir das 20h15.

A providência cautelar do Tribunal Central Administrativo do Sul apresentada pelos azuis e brancos na quarta-feira foi aceite e o clube informado já depois das 17h30 de hoje.

Agora, a decisão final, no que se refere à utilização do defesa, depende apenas e só de Sérgio Conceição.

Recorde-se, que o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF de terça-feira revelou que o defesa do FC Porto fora suspenso 23 dias e multado em 2870 euros na sequência dos incidentes ocorridos no clássico entre dragões e leões, a contar para a Liga Bwin.

Na prática, essa decisão afastaria Pepe do jogo com o Sporting, esta quinta-feira em partida das meias-finais da Taça de Portugal, e do jogo em Braga - a contar para a 31ª jornada da Liga Bwin. A decisão Tribunal Central Administrativo do Sul acabou por colher o FC Porto de surpresa, que desde terça-feira achava impossível que uma decisão fosse tomada em tempo útil.