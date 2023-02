Pepe depois do Inter-FC Porto: "O Lautaro podia falhar o próximo jogo e nem levou amarelo"

Pepe e Lautaro no Inter-FC Porto

Declarações de Pepe após o Inter-FC Porto (1-0), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Expulsão mudou o jogo? "Sim, com certeza. Batemo-nos bem contra grande equipa com grandes jogadores. Trabalhamos muito sobretudo na primeira parte. Depois da expulsão o jogo é diferente, acreditaram que podiam marcar, nós tentámos proteger-nos ao máximo. Foi numa jogada que tínhamos preparado, em largura, mas é muito difícil defender aqui. O Lautaro numa falta que fez podia falhar o próximo jogo e nem levou amarelo. Mas pronto, estamos de parabéns pelo trabalho aqui feito."

Difícil com menos um: "Com um a menos é muito difícil. Há que realçar o espírito dos meus companheiros que tentaram ao máximo, sei do esforço para demonstrar num palco destes e estar ao nível que estiveram. Estou orgulhoso por fazer parte desta equipa. Está tudo em aberto."

Faltou eficácia? "Vamos ver. Há mais um jogo para disputar. Ninguém pensava que íamos chegar aqui e apresentar-nos desta forma. Nós sim, acreditávamos que podíamos ganhar. O míster preparou para uma vitória, mas a expulsão marcou o jogo. Podíamos ter tido a felicidade de marcar e ter um pouco mais o controlo do jogo."