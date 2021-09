Pepe deixa mensagem ao adepto do Sporting que caiu da bancada

Declarações do central do FC Porto, antes da visita ao terreno do Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões.

Adepto do Sporting: "Quero deixar uma mensagem para adepto do Sporting que caiu. Ao intervalo [do clássico] falámos entre nós e espero que ele esteja bem. Dar uma palavra de conforto aos familiares. Os adeptos fazem falta, fazem parte do espetáculo. Vamos tentar conseguir a vitória."

Motivação depois do ano passado: "O mais importante é estarmos motivados no clube em que estamos. Este clube representa muito, a nossa região, Portugal. Temos de estar motivados com isso."