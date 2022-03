Pepê após o Lyon-FC Porto: "Acabámos por pecar em alguns lances..."

Declarações de Pepê (à Sport TV +), autor do golo do FC Porto no empate 1-1 com o Lyon, em França, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa e consequente eliminação da prova.

Trocava o golo pelo apuramento? "Sem dúvida, queríamos o apuramento, batalhámos e dedicámo-nos ao máximo para isso. Infelizmente acabámos por pecar em alguns lances do jogo e isso causou um marcador diferente [do pretendido] no começo do jogo. Mas a equipa entregou-se ao máximo, tentou ao máximo procurar o apuramento, mas agora há que levantar a cabeça e pensar no campeonato."

Mensagem de Sérgio Conceição para o jogo? Já a pensar no Boavista? "O nosso foco era total neste jogo, sabemos temos um plantel muito qualificado independentemente de quem jogue. Sabemos a qualidade, o potencial que temos, hoje não foi diferente, dedicámo-nos, procurámos ao máximo a qualificação, com entrega, dedicação, infelizmente não foi suficiente."

Estamos perante o melhor Pepê? "Sem dúvida, procuro dia após dia a evolução. Tenho todo o apoio da equipa técnica, jogadores, todos me têm ajudado, dado força e confiança para que possa dar o melhor dentro de campo, responder à altura do que esta camisola merece."