Pepê deixa Boavista-FC Porto de maca após choque de cabeça com Porozo

Ao minuto 21 do Boavista-FC Porto, o jogo é interrompido assistência média a Pepê e Jackson Porozo, que chocaram cabeça com cabeça numa disputa de bola.

O portista acabou por deixar o relvado de maca e diretamente para os balneários do Bessa. Aos 25 minutos, Galeno entrou para o lugar do compatriota do FC Porto.