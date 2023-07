Pepe de volta ao trabalho no FC Porto: "Estava em casa e já tinha saudades"

Defesa-central juntou-se esta segunda-feira à pré-época dos dragões.

Os jogadores que representaram as seleções nacionais no final da última época tinham autorização para se juntarem aos trabalhos do FC Porto apenas esta segunda-feira e esse foi o caso de Pepe, que admite que já estava com saudades de treinar.

Em declarações aos meios oficiais dos dragões, o capitão mostrou-se desejoso de iniciar os trabalhos de pré-temporada. "Já tinha saudades. Estava a ver os meus companheiros de equipa a treinar, através das redes sociais, e estava em casa com o desejo de poder voltar para o Olival e começar a pré-temporada", referiu.

Depois de um último treino, no Olival, hoje de manhã, o FC Porto parte para o estágio no Algarve, onde já está tudo preparado para receber a comitiva, desde a decoração dedicada até ao relvado. À semelhança dos últimos anos, os dragões vão trabalhar no Ria Park Hotel & Spa, no Vale do Garrão, e por lá ficam até dia 26.