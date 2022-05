Pepe de olho na história e com o "aval" de Paulo Assunção: "Merece este recorde"

Central e capitão do FC Porto pode tornar-se no jogador mais velho de sempre a conquistar a dobradinha. Primeira vitória em dose dupla do defesa remonta a 2005/06 e, a O JOGO, Paulo Assunção recorda um jovem que "soube incorporar a mística". Quanto ao futuro, diz que o ex-colega "não tem limites".

Uma vitória no Jamor, este domingo, deixará o FC Porto em festa pelo terceiro fim de semana consecutivo. A dobradinha está ao alcance dos dragões, que querem fechar a época em beleza e, para Pepe, trata-se de um objetivo que adquire contornos especiais: em caso de triunfo sobre o Tondela, o capitão tornar-se-á, aos 39 anos, dois meses e 25 dias, no jogador mais velho de sempre a conquistar campeonato e Taça de Portugal na mesma época.

Um feito "totalmente merecido" aos olhos de Paulo Assunção. "Por ser tão dedicado e pelo guerreiro que é, merece este recorde. Estamos a falar de alguém que não tem limites", assinala, a O JOGO, o antigo médio, que festejou ao lado do central no Estádio Nacional, em 2005/06.