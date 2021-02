Pepe critica arbitragem: "Se olharmos aos jogos dos rivais por muito menos marcam-se penáltis"

Pepe, capitão do FC Porto, falou à Sport TV depois do empate a zero com o Belenenses, na 17ª jornada da I Liga

Sobre Nanu e o jogo: "Antes de mais desejar rápidas ao nosso companheiro Nanu. Pelo que os médicos da ambulância me disseram, saiu bem e consciente. Infelizmente não conseguimos. Era um jogo extremamente importante para nós e esse lance tira-nos um jogador que, do meu ponto de vista, estava muito bem no jogo. Poderia até dizer que era penálti, mas há o árbitro para decidir. Tudo o que acontece com os árbitros deixa-os condicionados e, por isso, era difícil tomar essa decisão. Do meu ponto de vista, é um penálti claro. Se formos olhar aos jogos dos nossos rivais, marcaram-se penáltis por muito menos. Mas não é por ter marcado cinco, seis ou sete penáltis a favor do FC Porto que não tem de marcar penálti. O árbitro tem de ter personalidade nesse momento e marcar aquilo que realmente é. Mas não temos de nos focar apenas nisso. Era um jogador extremamente difícil para nós, temos outro complicado já no domingo e temos de recuperar para ir buscar os três pontos.

Ineficácia: "Tivemos muitas ocasiões para poder marcar. Tivemos muita posse de bola, explorámos as laterais, tentámos infiltrar-nos na defesa do Belenenses, mesmo sabendo que era muito difícil, porque eles jogam com uma linha de três ou cinco. Tentámos de todas as maneiras, mas, infelizmente, não conseguimos marcar. Há que olhar para a frente e juntar forças para que no domingo possamos conseguir mais uma vitória, que é muito importante."

Possível aumento da desvantagem para o Sporting: "Ainda não sabemos [se o Sporting vai aumentar a vantagem]. Ainda faltam muitos jogos. Temos de nos preocupar com o que está ao nosso alcance, que e jogar e fazer golos. Hoje, vocês [jornalistas], mais do que nós, têm a tecnologia para poder comentar um penálti. Na ocasião, estava a falar com o árbitro auxiliar e ele disse-me que tinha sido um choque involuntário. Eu não entendo como tal. O guarda-redes sai para defender a bola. É um facto que o central corta a bola, mas inevitavelmente o guarda-redes choca com o Nanu, que também procurava jogar a bola Há que esclarecer um pouco esses critérios, para que todos possam entender, porque para uns é um critério e para outros é diferente. Tirando isso, agora há que viajar para o Porto e descansar, para que no domingo, contra o Braga, possamos fazer um bom jogo e alcançar um resultado positivo."