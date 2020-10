Pepe contundente: "O City tem bons jogadores, não precisava destas ajudas"

Pepe considerou, em declarações à Elevem, que o resultado foi "completamente injusto"

Sobre o resultado: "Completamente injusto, completamente injusto. O Manchester City tem jogadores muitos bons, não precisava tanto destas ajudas"

Sobre a arbitragem: "Mas, as más decisões... Desta maneira custa ainda mais. Hoje, com a tecnologia que temos, que a UEFA tem... O VAR, não ter chamado a atenção do árbitro, acho que é inadmissível. Mas não temos de lamentar mais. Ele errou, errou o VAR"

Erros do árbitro: "Você sabe que estou a falar do lance do penálti, mas há o penálti sobre mim, acho que foi o Cancelo. Há também o segundo amarelo que devia ter mostrado ao Rodri, a falta do Fábio Vieira [lance do 2-1], que posso entender, mas havia que ver o que é este jogo. O árbitro não foi feliz"