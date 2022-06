Pepe continua a desafiar os limites

Aos 39 anos, o central terminou a 21ª época como profissional com uma maratona de quatro jogos pela Seleção. Nenhum jogador da sua idade ou mais velho jogou tanto na Europa

Pepe é cada vez mais um caso de estudo. O "monstro" , como lhe chamam nas redes sociais, terminou no domingo a sua 21ª temporada como profissional com uma maratona de quatro jogos completos em apenas 11 dias, desafiando quase todas as leis de um jogador que caminha para os 40 anos. A presença no Mundial que se vai realizar no final do ano é um desejo assumido e que só não cumprirá por algum azar.