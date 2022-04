Pepe conforta Taremi: "Não tem nada de pedir desculpa"

Declarações do central portista, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (0-1)

Pedido de desculpas de Taremi: "Não tem de pedir desculpa. O golo é consequência do trabalho. Quando ganhamos, ganhamos todos. Não tem nada de pedir desculpa".

Jogo e diferenças entre as duas partes: "Ao longo da primeira parte, tivemos oportunidades para sair para o intervalo com um resultado bastante positivo. A equipa entrou bem na segunda parte. Com mais um, tínhamos de ter mais tranquilidade com a bola. Quando tivemos de sofrer, sofremos como equipa. O Vitória tem grandes jogadores e um treinador que trabalha muito bem."

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo pede desculpa a adepto a quem partiu o telemóvel Em causa uma reação do português, que após a derrota do Manchester United frente ao Everton atirou um telemóvel de um adepto à porta do túnel para o chão.

Mão na Taça de campeão? "Não, não sinto uma mão na taça. Tem de ser jogo a jogo. Temos de ter o mesmo espírito que tivemos hoje, um espírito de solidariedade. Estamos de parabéns."