Pepe como o algodão: no Milan-FC Porto atingiu vários máximos da época

Números em Milão confirmam novos máximos da época nos duelos aéreos ganhos [todos], nas interceções e nos alívios. Tem sido fundamental para a coesão defensiva na Champions

A caminho dos 39 anos, Pepe não dá sinais de abrandar e o jogo de Milan confirma que está aí para as curvas. Com ele em campo, o FC Porto ainda não perdeu e em San Siro, o central assinou mais uma grande exibição, sendo fundamental para a consistência defensiva da equipa, que só foi batida num lance de bola parada, com ressaltos e um azar de Mbemba à mistura.

Pepe secou Giroud e companhia, e ainda deu uma ajuda aos companheiros do setor recuado, saindo de Itália com vários máximos da temporada a nível individual, de acordo com os dados disponibilizados pelo portal "Wyscout".