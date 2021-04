Pepe: "Chelsea está avaliado em quase 700 milhões, mas isso não joga"

Pepe, capitão do FC Porto

Capitão do FC Porto fez a antevisão ao jogo com o Chelsea, marcado para as 20h00 de quarta-feira,

Jogos em Sevilha: "Não é o nosso estádio, mas jogamos em casa, temos de saber jogar com esse aspeto, são dois jogos. A equipa está bem, positiva, a desejar que chegue o jogo para mostrar o trabalho que tanto queremos mostrar aos nossos adeptos e ao treinador."

Apoio dos adeptos no Olival: "Primeiro, quero agradecer aos nossos adeptos. Têm sido fantásticos, apesar de não poderem estar sempre com a equipa, mostram o carinho para com jogadores e plantel. Somos uma equipa humilde, trabalhadora, quando vestimos a camisola temos de honrá-la, ter paixão e garra. É isso que vamos tentar fazer, respeitando sempre o Chelsea. Mas queremos ganhar a eliminatória para seguir em frente."

Nomes sonantes no Chelsea: "É uma equipa que tem um plantel avaliado em quase 700 milhões de euros, mas isso não joga. Têm enormes jogadores, mas nós preparámos bem o jogo e é o jogo em si que vai ditar o que vai acontecer, temos de estar preparados. Não há certezas no futebol, mas espero que possamos estar presentes e ser a equipa a que habituámos os adeptos."