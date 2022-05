Pepe celebra quarto título de campeão pelo FC Porto junto de 13 estreantes

Capitão dos dragões repetiu os títulos conseguidos em 2005/06, 2006/07 e 2019/20

O capitão do FC Porto, Pepe, sagrou-se este sábado campeão pela quarta vez ao serviço do FC Porto, destacando-se num plantel azul e branco com 13 estreantes a vencerem a Liga Bwin.

O internacional português, de 39 anos, repetiu em 2021/22, no 30.º campeonato conquistado pelo FC Porto, os títulos conseguidos em 2005/06, 2006/07 e 2019/20, e é o único elemento do plantel orientando por Sérgio Conceição a somar quatro títulos.

O central é mesmo o atual jogador do clube com mais troféus, somando, entre outros, três La Ligas e três Ligas dos Campeões pelos espanhóis do Real Madrid, além de ter vencido o Euro'2016 e a Liga das Nações de 2019 ao serviço da Seleção Nacional.

No polo oposto estão 13 jogadores que celebram o primeiro título de campeões em Portugal, apesar de Taremi e Grujic já terem conquistado campeonatos no Irão e na Sérvia, respetivamente.

Fábio Cardoso, Wendell, Zaidu, Eustáquio, Toni Martinez, Pepê, Evanilson e Francisco Conceição sagraram-se este sábado campeões pela primeira vez, tal como os jovens João Mendes, Gonçalo Borges e Danny Loader, utilizados em apenas alguns minutos num jogo da Liga Bwin até ao momento.

Há também no plantel comandado por Sérgio Conceição jogadores oriundos da formação que conseguem o segundo título, mas com um papel muito diferente do primeiro.

Diogo Costa, que apenas jogou três jogos em 2019/20, João Mário, que disputou duas partidas, e os médios Vitinha e Fábio Vieira, ambos utilizados em oito jogos nessa época, tiveram em 2021/22 muito mais destaque no percurso dos azuis e brancos.

Diogo Costa é o dono da baliza do FC Porto e da Seleção Nacional e João Mário é escolha habitual como lateral direito, enquanto Vitinha se assumiu como um titular no meio-campo e Fábio Vieira como um elemento importante a marcar e a assistir, seja a titular ou a sair do banco.

Entre os jogadores que conquistam o segundo título de campeão estão também Marchesín (apenas utilizado num jogo do campeonato esta época), Manafá, Bruno Costa, Mbemba, Uribe, Galeno e Luis Díaz, peça decisiva na equipa portista até rumado ao Liverpool em janeiro.

Deste grupo de jogadores que conquistaram o segundo título, apenas o brasileiro Galeno, que reforçou a equipa em janeiro proveniente do Braga, tinha sido campeão em 2017/18, os restantes repetem o feito de 2019/20.

Este é o terceiro cetro dos dragões nas últimas cinco épocas (2017/18, 2019/20 e 2021/22), todos com Sérgio Conceição no comando técnico.

No lote de jogadores que chegam a este terceiro campeonato estão Marcano, Otávio, Corona e Sérgio Oliveira, mas estes dois últimos também saíram do clube em janeiro para Sevilha e Roma, respetivamente.

Além destes títulos conquistados em Portugal, vários jogadores já se tinham sagrado campeões noutros países, como Marchesín (México), Marcano (Grécia) e Mbemba (Bélgica), os médios Uribe (México e Colômbia), Sérgio Oliveira (Grécia) e Corona (México) e o avançado Luis Díaz (Colômbia).

No total, são 29 os jogadores que já se sagraram campeões esta época no FC Porto, mas o número pode aumentar nas jornadas que restam do campeonato, como os casos do guarda-redes Cláudio Ramos e de Rúben Semedo (que já foi campeão na Grécia), que ainda não foram opção para o técnico Sérgio Conceição em jogos da Liga.

Com o 30.º título do historial, o FC Porto está agora a sete do recordista Benfica, frente ao qual consumou este sábado a conquista, com um golo do nigeriano Zaidu, aos 90+4, no clássico da 33.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio da Luz, em Lisboa.