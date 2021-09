Pepe ausente no último treino do FC Porto antes do jogo com o Liverpool

Pepe lesionou-se no desafio com o Atlético de Madrid e tem corrido contra o tempo para estar às ordens de Sérgio Conceição no desafio de terça-feira

Num treino que começou cerca de 50 minutos depois da hora marcada (10h30), Pepe não subiu ao relvado, pelo menos nos 15 minutos abertos à comunicação social. Por outro lado, quem esteve presente foi João Marcelo, defesa-central da equipa B.

Pepe lesionou-se no desafio com o Atlético de Madrid e tem corrido contra o tempo para estar às ordens de Sérgio Conceição no desafio desta terça-feira com o Liverpool.

Mbemba, recorde-se, cumpre castigo por ter sido expulso em Madrid... e também não esteve à vista.